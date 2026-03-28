Нижегородцев предупредили о 5-балльной магнитной буре 3 апреля

Магнитная буря накроет Нижегородскую область 3 апреля. Об этом свидетельствуют данные портала my-calend.ru.
Мощность геомагнитных возмущений составит пять баллов. Люди могут ощутить ухудшение самочувствия уже в 21:00 2 апреля. Буря задержится не ослабнет целые сутки.
Эксперты напоминают, что магнитные бури особенно опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, а также с болезнями сердца. Метеочувствительным гражданам советуют снизить физическую нагрузку, уменьшить потребление вредных продуктов и избегать стресса.
