В Коврове Владимирской области прошел семинар по маркировке «Честный знак»

Семинар по маркировке в системе «Честный знак» состоялся 26 марта в городе Коврове Владимирской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном бизнес-инкубаторе.
Эксперт в области маркировки Ольга Сурова разобрала ключевые изменения 2026 года. Например, участники узнали об ужесточении регистрационных процедур и особенностях взаимодействия с Роспотребнадзором, обязательном внедрении технического стандарта — модуля ТС ПИоТ на кассах — и последствиях его отсутствия. Семинар был также посвящен актуальному перечню групп товаров, подпадающих под обязательную маркировку, правилам работы с остатками товаров после 1 марта и особенностям переходного периода при расхождении статусов производителя и продавца.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.