В Коврове Владимирской области прошел семинар по маркировке «Честный знак»

Эксперт в области маркировки Ольга Сурова разобрала ключевые изменения 2026 года. Например, участники узнали об ужесточении регистрационных процедур и особенностях взаимодействия с Роспотребнадзором, обязательном внедрении технического стандарта — модуля ТС ПИоТ на кассах — и последствиях его отсутствия. Семинар был также посвящен актуальному перечню групп товаров, подпадающих под обязательную маркировку, правилам работы с остатками товаров после 1 марта и особенностям переходного периода при расхождении статусов производителя и продавца.