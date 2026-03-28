Полиция провела рейд и задержала нелегальных мигрантов на полях под Аксаем. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.
Сотрудники миграционного контроля провели профилактический рейд на полях в районе посёлка Дорожный под Аксаем. В ходе проверки выявлено семь иностранных граждан, из которых четверо нарушали миграционное законодательство.
Три женщины выполняли работы по уборке сухой травы, ещё одна занималась подготовкой ёмкостей для рассады — при этом ни у кого из них не оказалось действующего разрешения на трудовую деятельность в РФ. Трое из указанных лиц находились на территории страны с нарушениями режима пребывания.
В отношении работодателей, незаконно привлекших к труду иностранных граждан, возбуждены административные дела. Кроме того, установлено, что три женщины проживали в Ростове‑на‑Дону (район рынка «Темерник», улица Миронова). Собственник жилья, предоставивший его нелегальным мигрантам, привлечён к ответственности. Материалы проверки переданы в отдел полиции № 6 Ростова‑на‑Дону для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту организации незаконной миграции.