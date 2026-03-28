Власти Минска раскрыли, почему закрыли благотворительную организацию КиндерВита

Власти Минска раскрыли, почему закрыли социально-благотворительную организацию «КиндерВита». Подробности БелТА сообщили в Главном управлении юстиции Мингорисполкома.
«Деятельность благотворительной организации официально прекращена на основании решения коллегии главного управления юстиции Мингорисполкома», — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, указанная мера была принята в строгом соответствии с Декретом № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» по причине несоответствия осуществляемой деятельности уставным целям организации. В том числе нарушений порядка использования денежных средств, которые были собраны на благотворительные цели.
В управлении обратили внимание, что, согласно действующему законодательству, принятое решение не может быть обжаловано в судебном порядке. И добавили, что учредители указанной организации не стали прибегать к юридическим механизмам защиты своих интересов:
«Вместо этого они избрали иную стратегию — через публикации в социальных сетях формируют негативное общественное мнение, манипулируя людьми, которые доверили им свои денежные средства».