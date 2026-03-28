До конца года в Красноярске получат квартиры более тысячи человек

С октября 2025 года началась региональная адресная программа по переселению из аварийного жилья. В нее вошли 44 дома из разных районов Красноярска. Это жители улиц Энергетиков, Армейской, Кутузова, Тимошенкова, Львовской, Семафорной, Добролюбова и других. А по улице Краснопресненской вообще планируют расселить целый квартал. — За 3 месяца 2025 года мы уже переселили 571 человека, — отметил Александр Навродский, и.о. заместителя главы города — руководителя департамента градостроительства. — В этом году их будет в два раза больше. Всего же до 2028 года в комфортные условия переедут более 1,5 тысяч человек. На эти цели нам выделяют из федерального, краевого и городского бюджетов 2,56 миллиардов рублей. Уже завершается расселение по адресам: ул. Аральская, 2, ул. Кишиневская, 4, ул. Львовская, 15а, ул. Свердловская, 215 и 235; ул. Свободная, 5; ул. Станочная, 6. ул. Учумская, 3, ул. Энергетиков, 31. У домов внушительный срок эксплуатации — к примеру, здание на Энергетиков, 31 возвели еще в 1957 году. За счет средств городского бюджета в этом году планируется расселение домов по ул. Бийской, 5 и ул. Новой Зари, 19. Часть жильцов уже получили дома — к примеру, те, кто проживал ранее на улицах Исторической, Кишиневской, Полярной, Березина.