В Волгоградской области двое пострадали в ДТП с китайским внедорожником

Серьезное ДТП произошло поздно вечером в пятницу, 27 марта, в Михайловке Волгоградской области. На улице Украинской в районе полуночи дорогу не поделили ВАЗ-2115 и «Хавейл». Это случилось напротив дома № 24, сообщили в региональной полиции.
Кто виноват в ДТП, не сообщается, также нет данных о том, были ли участники ДТП трезвыми. Всего за вчерашний день сотрудники Госавтоинспекции поймали на волгоградских дорогах 14 водителей в состоянии алкогольного опьянения.
А в ДТП в Михайловке пострадали два человека. С места аварии увезли водителя «пятнадцатой» и пассажира автомобиля HAVAL.