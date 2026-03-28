В музее на «Заводе Шпагина» начали создавать «Парк Пермского периода»

Работа над созданием «Парка Пермского периода» началась в музее на «Заводе Шпагина», сообщает «Новый компаньон».
По данным издания, живая экспозиция в музее создаётся на основе коллекций Ботанического сада им. Генкеля ПГНИУ, Института ботаники им. Комарова РАГ, а также Сергея Шумихина и Александра Дядика.
В «Парке Пермского периода» будут представлены ныне живущие виды, которые были распространены 299−252 миллиона лет назад в пермском геологическом периоде. Среди них араукарии, саговник поникающий, ангиоптерис индика, блехнум бразильский, микросорум точечный, платицериум оленерогий и, конечно, гинкго двулопастный.
По всей территории будущего парка установлены специальные фитолампы. Открыть экспозицию планируют одновременно с детским музейным центром.