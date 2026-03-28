Площадь Октябрьской революции в Выксе ждет второй этап благоустройства

Работы проведут от скейт-парка до мемориальной зоны.

Источник: Время

Благоустройство площади Октябрьской революции в Выксе продолжится в 2026 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщается в канале администрации городского округа в национальном мессенджере Max.

Работы проведут на территории сквера — от скейт-парка до мемориальной зоны.

«Проектом предусмотрены переходы, которые смогут сохранить доступность для маломобильных граждан. Разные зоны площади соединят с помощью пешеходных дорожек. Также сформируют уютные полянки для отдыха в тени сохраненного лесного массива», — отмечается в сообщении.

После демонтажа старой брусчатки строители приступят к укладке новой тротуарной плитки. Общая площадь обновленных тротуаров составит 1300 кв. м. Газоны будут засеяны на площади около 3500 кв. м.

Второй этап благоустройства площади предполагает обновление освещения с заменой световых опор. Также будут установлены скамейки и урны.

Напомним, нижегородские студенты разработали концепцию общественного пространства у технопарка в Сарове.