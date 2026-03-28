Аэропорт в Нижнем Новгороде возобновил работу после временных ограничений

Нижегородский международный аэропорт им. Валерия Чкалова вернулся к штатному режиму работы после снятия ограничений на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта. Ограничения были введены в ночь на 28 марта. В этот период аэропорт принимал и отправлял рейсы только по согласованию с профильными ведомствами. Как пояснили в Росавиации, меры принимались для обеспечения безопасности полётов. На данный момент все ограничения сняты, аэропорт работает в обычном режиме.