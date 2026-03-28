Ученые рассказали о влиянии крупного выброса плазмы на лунную миссию

На Солнце происходит крупный выброс плазмы, это может повлиять на первую за более чем полвека пилотируемую миссию на Луну, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«Экипаж из четырех человек впервые более чем за полвека выйдет за пределы защитного действия магнитного поля Земли. В отличие от околоземных орбит, на которых возможны лишь вторичные проявления космической погоды (колебания магнитного поля, изменения плотности атмосферы, рост числа заряженных частиц), на дальних орбитах корабль оказывается прямо внутри облака солнечной плазмы, окутывающего на несколько суток планету», — сказано в сообщении лаборатории.
В связи с этими обстоятельствами активность Солнца будет отслеживаться «особенно пристально», отметили в лаборатории.
Четыре астронавта отправятся к Луне 1 апреля в рамках миссии Artemis II. экипаж обогнет обратную сторону Луны без посадки на поверхность и вернется на Землю. Это первый с 1972 года пилотируемый полет к спутнику Земли.
«На настоящий момент ответ на вопрос, может ли плазма прийти к Земле, скорее “нет”, чем “да”, — добавили в РАН.
