В школах и детских садах Нижнего Тагила стартовала серия экоуроков

Первые занятия из серии экоуроков прошли в школе № 21 в Нижнем Тагиле Свердловской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Педагоги рассказали ребятам о составе воздуха, факторах, влияющих на его загрязнение в городах, а также о том, какой вклад может внести каждый школьник в сохранение его чистоты. Дети ознакомились с современными способами экологического мониторинга и узнали, как такие зеленые привычки, как высадка деревьев или отказ от лишнего использования автомобиля, помогают сделать мир лучше.
«Нижний Тагил — это крупный промышленный центр. Сегодня здесь продолжаются масштабная модернизация заводов, экологизация коммунальной и транспортной инфраструктуры. И параллельно с техническим перевооружением мы ведем большую работу по привлечению людей к экологическим инициативам и экологическому просвещению. Важно, чтобы дети понимали: чистый воздух — это результат общих усилий», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.