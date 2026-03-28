Генштаб: военнослужащих по призыву не будут привлекать для участия в СВО

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в спецоперации привлекаться не будут, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.
Цимлянский принял участие в брифинге по итогам проведения осенью 2025 года призыва граждан на военную службу и особенностях комплектования ВС РФ и других войск весной 2026 года.
«Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут», — сказал Цимлянский.