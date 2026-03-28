В Воронежской области сформируют охранные обязательства для 187 памятников природы

В Воронежской области начали формировать охранные обязательства для 187 памятников природы. Речь идет об исполнении требований Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», который обязывает правообладателей земельных участков соблюдать условия его использования, прописанные в соответствующих охранных обязательствах. Например, на таких землях запрещена распашка, внесение удобрений и пестицидов, охота, сбор трав и других природных ресурсов.