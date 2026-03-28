В Воронежской области сформируют охранные обязательства для 187 памятников природы

В Воронежской области начали формировать охранные обязательства для 187 памятников природы. Речь идет об исполнении требований Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», который обязывает правообладателей земельных участков соблюдать условия его использования, прописанные в соответствующих охранных обязательствах. Например, на таких землях запрещена распашка, внесение удобрений и пестицидов, охота, сбор трав и других природных ресурсов.
— Охранное обязательство — это не просто бумажка с обещаниями следить за безопасностью памятника природы. Это детально прописанный перечень прав и обязанностей собственника земли, контролировать исполнение которого будут специалисты Минприроды Воронежской области и нашего подведомственного учреждения Дирекции ООПТ, — рассказала министр природных ресурсов и экологии региона Наталья Ветер.
Охранные обязательства также предписывают владельцам участков разрабатывать и согласовывать с экологами ежегодный план охранных мероприятий. А раз в три года специалисты Дирекции ООПТ будут посещать памятники природы для актуализации данных об их состоянии.