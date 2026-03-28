Минобороны РФ: Над Ростовской областью в ночь на 28 марта отразили атаку БПЛА

За ночь над Россией сбили более 200 дронов, атаку отразили и в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

За ночь над территорией России и Ростовской области в том числе была отражена массовая атака беспилотников. С 20:00 пятницы и до семи утра субботы, 28 марта, силами ПВО было уничтожено свыше 200 дронов противника, рассказали в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили: в период с 20:00 до 23:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотника самолетного типа. Дроны сбиты над Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ростовской областями, Московским регионом и Республикой Крым.

В течение следующего временного отрезка — с 23:00 до 7:00 — были уничтожены еще 155 беспилотников. Их сбили над 15 регионами, включая Ростовскую область.

Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщал, что в небе над Чертковским и Шолоховским районами были сбиты ракета и беспилотники. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше