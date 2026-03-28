Минобороны РФ: Над Ростовской областью в ночь на 28 марта отразили атаку БПЛА

За ночь над территорией России и Ростовской области в том числе была отражена массовая атака беспилотников. С 20:00 пятницы и до семи утра субботы, 28 марта, силами ПВО было уничтожено свыше 200 дронов противника, рассказали в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили: в период с 20:00 до 23:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотника самолетного типа. Дроны сбиты над Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ростовской областями, Московским регионом и Республикой Крым.
В течение следующего временного отрезка — с 23:00 до 7:00 — были уничтожены еще 155 беспилотников. Их сбили над 15 регионами, включая Ростовскую область.
Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщал, что в небе над Чертковским и Шолоховским районами были сбиты ракета и беспилотники. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.