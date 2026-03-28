В Советске задержали серийного похитителя шампуня из Подмосковья

В Калининградской области в полицию Советска обратился представитель магазина на.

Источник: KaliningradToday

улице Калининградской: неизвестный несколько раз воровал товар из торгового зала. Участковые установили личность подозреваемого — им оказался 43-летний житель Московской области.

Мужчина приходил в магазин, похищал средства личной гигиены (шампуни, гели для душа), а затем продавал их прохожим на улице. Вырученные деньги тратил на себя.

Дознаватель возбудил пять уголовных дел по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемый также причастен еще к десяти аналогичным эпизодам — по ним проводят проверку и решают вопрос о возбуждении новых дел. Полиция устанавливает причастность фигуранта к другим кражам.