В Советске задержали серийного похитителя шампуня из Подмосковья

улице Калининградской: неизвестный несколько раз воровал товар из торгового зала. Участковые установили личность подозреваемого — им оказался 43-летний житель Московской области.
Мужчина приходил в магазин, похищал средства личной гигиены (шампуни, гели для душа), а затем продавал их прохожим на улице. Вырученные деньги тратил на себя.
Дознаватель возбудил пять уголовных дел по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемый также причастен еще к десяти аналогичным эпизодам — по ним проводят проверку и решают вопрос о возбуждении новых дел. Полиция устанавливает причастность фигуранта к другим кражам.