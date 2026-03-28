В Екатеринбурге появились Гимназический сквер и аллея волонтеров

В Екатеринбурге 27 марта 2026 года в ходе заседания комиссии по топонимике, которое провел замглавы города Рустам Галямов, были утверждены названия для двух зеленых зон. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Так, сквер на пересечении улицы 8 Марта и проспекта Ленина, рядом с гимназией № 9, назвали «Гимназическим». Такое имя выбрали, чтобы подчеркнуть историческое значение территории.
— Именно на базе гимназии в 1870 году было создано Уральское общество любителей естествознания и первый в городе краеведческий музей. Здесь же во время Великой Отечественной войны располагались сразу 2 госпиталя, — отметили в мэрии.
Пешеходная зона на участке улицы Мира, от улицы Блюхера до улицы Академической, получила название «Аллеи волонтеров». В 2019 году выдвигалась идея назвать территорию «Аллей добровольцев», однако нынешнее имя посчитали более подходящим, так как оно имеет более широкий смысл.