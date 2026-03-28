Челябинские ученые улучшили систему отслеживания дронов и ракет

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали устройство для определения координат и угловых положений летательных аппаратов, которое позволяет уточнить навигацию ракет-носителей и дронов на этапе посадки. Такая работа отвечает задачам нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в вузе.
Созданная система позволяет узнать не только высоту и угловые положения относительно зоны посадки, но и координаты летательного аппарата. Уникальное навигационное устройство определяет высоту и угловое положение аппарата относительно земной поверхности, помогая обеспечить его автоматизированную посадку без участия человека. Считываемые параметры объекта в воздухе помогут правильно управлять его двигателем, чтобы перед приземлением дрон или ракета сохраняли скомпенсированное вертикальное положение.
«Для повышения надежности работы летательных аппаратов на этапе посадки требуется внедрение автономного режима, ключевым компонентом которого выступает навигационная система. При проектировании такой системы необходимо учитывать ряд критически важных требований, включая универсальность, компактность, высокую оперативность развертывания и другие параметры. Одним из перспективных подходов к реализации навигационной системы, соответствующей указанным критериям, являются радиодальномерные системы», — подчеркнул доцент кафедры радиоэлектроники и системы связи ЮУрГУ Николай Дударев.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.