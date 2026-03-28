Генштаб сообщил о выполнении задания по осеннему призыву

В Вооруженные силы и другие воинские формирования были призваны 135 тыс.

Источник: РБК

В Вооруженные силы и другие воинские формирования были призваны 135 тыс. человек, сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский.

«И по традиции начну наш брифинг с подведения итогов предыдущего осеннего призыва. Задание на призыв, установленное указом президента Российской Федерации, выполнено своевременно и в полном объеме», — рассказал он.

Сроки отправок призывников к месту прохождения службы не изменились, отметил Цимлянский.

Материал дополняется.