В соццентре Североуральска прошла профориентационная игра для подростков

Профориентационная игра «Тайна усадьбы Странгфорда» для подростков состоялась в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в городе Североуральске Свердловской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве социальной политики региона.
Участникам предстояло стать присяжными заседателями в расследовании запутанного дела с множеством улик и широким кругом подозреваемых. Дети выдвигали версии, приводили аргументы в защиту или обвинение фигурантов, опрашивали свидетелей и подозреваемых, учились отличать факты от домыслов, выстраивать логические цепочки, сопоставлять алиби и показания.
Модераторы игры обращали внимание участников на значимые детали и помогали группам в затруднительных ситуациях. Такое мероприятие способствует профессиональной ориентации подростков, формированию представлений о работе судебной системы и развитию навыков критического мышления.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.