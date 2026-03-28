Режим повышенной готовности ввели в нижегородском санатории из-за обрушения крыши

Режим повышенной готовности действует на территории санатория имени ВЦСПС в Зеленом городе. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии Нижнего Новгорода.
Власти приняли специальные меры из-за кровли многоквартирного дома № 10/2, рухнувшей под тяжестью снега. Режим установлен в районе трех метров от здания.
Для жильцов, оставшихся без крыши над головой после ЧП, окрыли пункт временного размещения и питания: он расположился на базе лагеря «Чайка».
