Тротуар возле парка Теодора Кроне в Калининграде отремонтируют за 9,8 млн рублей

Работы необходимо выполнить в течение 150 дней.

В Калининграде ищут подрядчика для ремонта тротуара возле парка Теодора Кроне. На эти цели выделили 9,8 миллиона рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Победителю торгов предстоит привести в порядок тротуар на участке проспекта Мира. Работы проведут на чётной стороне от пересечения с улицей Штурвальной до Химической.

Подрядчика определят 7 апреля. Работы необходимо выполнить в течение 150 дней с даты заключения контракта.

Программу по ремонту тротуаров в Калининграде запустили в 2023 году. За это время в городе привели в порядок около ста объектов. В 2026 году в Калининграде планируют отремонтировать 26 тротуаров.