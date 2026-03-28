«Если не умеет, то его мозг пока еще не готов в учебе». Комитет по образованию Минска назвал важный навык для будущих школьников

Комитет по образованию Минска назвал важный навык для будущих школьников. Информация опубликована в официальном телеграм-канале Комитета по образованию Мингорисполкома.
Родителям советуют перед тем, как отдать ребенка в школу, проверить столько знание алфавита, сколько умение стоять на одной ноге.
Специалисты отметили, что мозг ребенка развивается снизу вверх. То есть, сначала формируется телесный уровень (моторика, координация, равновесие), а только затем развиваются мышление, академические навыки и речь.
В Комитете по образованию уточняют: если ребенок в возрасте трех лет прекрасно знает алфавит, но не умеет стоять на одной ноге от трех до пяти секунд, прыгать на двух ногах, координировать движения рук и ног, удерживать равновесие на неровной поверхности, то его мозг пока еще не готов в учебной нагрузке.
«В 3 года ребенок в норме может стоять на одной ноге. Это упражнение развивает вестибулярный аппарат, координацию движений, мышцы кора и стопы, а также укрепляет межполушарное взаимодействие мозга», — замечают специалисты.
И поясняют, что знание алфавита является механически заученным набором звуков, а не основной для осмысленного чтения и письма в будущем. Первостепенное значение имеют именно развитие движений, а лишь потом — изучение букв и цифр.
