Водитель Mercedes погиб в центре Хабаровска после столкновения с Toyota

Зафиксировано дорожно-транспортное происшестви.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем в центральной части Хабаровска зафиксировано дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, как сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края. В районе пересечения Амурского бульвара с улицей Запарина произошло столкновение автомобилей марок Mercedes и Toyota Yaris. Подробнее «Комсомольская правда» — Хабаровск".

Установлено, что водитель внедорожника Mercedes допустил выезд на перекресток на красный свет, что спровоцировало удар и последующее столкновение с ограждением. В результате деформации кузова и наезда на препятствие водитель выпал из транспортного средства. Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины на месте происшествия.

В настоящее время на участке дороги работают представители следственных органов. Специалисты собирают доказательную базу и опрашивают очевидцев для восстановления полной картины случившегося. Движение в районе Амурского бульвара может быть временно затруднено в связи с проведением процессуальных действий.

