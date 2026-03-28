Водитель Mercedes погиб в центре Хабаровска после столкновения с Toyota

Сегодня днем в центральной части Хабаровска зафиксировано дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, как сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края. В районе пересечения Амурского бульвара с улицей Запарина произошло столкновение автомобилей марок Mercedes и Toyota Yaris. Подробнее «Комсомольская правда» — Хабаровск".
Установлено, что водитель внедорожника Mercedes допустил выезд на перекресток на красный свет, что спровоцировало удар и последующее столкновение с ограждением. В результате деформации кузова и наезда на препятствие водитель выпал из транспортного средства. Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины на месте происшествия.
В настоящее время на участке дороги работают представители следственных органов. Специалисты собирают доказательную базу и опрашивают очевидцев для восстановления полной картины случившегося. Движение в районе Амурского бульвара может быть временно затруднено в связи с проведением процессуальных действий.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru