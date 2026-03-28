В Хабаровском крае пройдут акции по раздельному сбору бытовых отходов.

Министерство природных ресурсов Хабаровского края совместно с региональным отделением Всероссийского общества охраны природы подтвердили проведение плановых мероприятий по сбору вторичного сырья, как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Акции пройдут в конце текущего и начале следующего месяца в двух крупнейших городах региона. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Согласно установленным регламентам, хабаровский пункт приема откроется 29 марта в 12:00 в помещении библиотеки имени А. Гайдара. Жители Комсомольска-на-Амуре смогут сдать отходы 4 апреля с 11:00 на площадке у здания драмтеатра. Проект реализуется в строгом соответствии со стратегической инициативой Правительства РФ по формированию экономики замкнутого цикла и нацпроектом «Экологическое благополучие».
По данным профильного ведомства, за три года существования проекта объемы ежемесячно собираемого сырья достигли отметки в 1000 килограммов. Весь объем принятых фракций подлежит обязательной транспортировке на заводы по переработке. Данная работа призвана обеспечить выполнение государственных задач по увеличению доли вторичных ресурсов в хозяйственном обороте страны к 2030 году.
