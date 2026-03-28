Физика поражения: период полураспада «Спартака» составил 8 минут

Игра получилась неоднозначной: каждая четверть принесла свои сюрпризы. Первый период неожиданно сложился в пользу «Спартака» — 3:2. Волгоградские ватерполистки показали характер и сумели навязать борьбу фавориту. Второй период прошёл с небольшим преимуществом «СКИФ‑Восток» — 4:2. Москвичкам удалось перехватить инициативу, но разрыв оставался минимальным. Третий период стал переломным: скифянки резко усилил натиск и полностью доминировал на площадке — 6:0 в пользу москвичек. Волгоградские спортсменки не смогли найти ответ на агрессивную игру соперника. Четвёртый период не принёс кардинальных изменений: столичная команда продолжила контролировать ход матча, доведя его до уверенной победы — 5:2 в пользу «СКИФ‑Восток». «Спартак-Волгоград» — «СКИФ-Восток» (Москва) — 7:17 (3:2, 2:4, 0:6, 2:5).27 марта. Кириши. Кубок России, 5−8 места, матч 2. Бассейн: ВС КИНЕФ. Судьи: Филипп Голосун (Минск), Марк Орлов (Кириши). «Спартак-Волгоград»: Павлова — Громова (2), Федотова (1), Бронникова (1), Кириленко, Сидорок, Сабурова (3) — Юссеф, Суханова, Капитонова, Кожевникова, Воронкова, Зеленова, Стерликова. «СКИФ-Восток»: Воронина — Казанина (2), Савина, Иванова (2), Стахарная (2), Маркоч (6), Павлычева (2) — Степахина, Куличихина, Исаева, Урывская, Филиппова, Козлова (1), Гнипова (2).Выигранные спринты: 0 — 4.5-метровые/голы: 1/0 — 4/3.Удаления: 8 — 2.Матч Кубка России за 7‑е место между командами «Спартак‑Волгоград» и «Югра» (Ханты‑Мансийск) состоится 28 марта в 10:45 по местному времени. Место проведения — Центр водного спорта «КИНЕФ», г. Кириши, Ленинградская область. Александр Веселовский.