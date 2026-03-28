Режим сна, интерес и свобода выбора. Как сохранить контакт с детьми

Главный союзник при подготовке ребенка ко сну — темнота, поскольку мелатонин вырабатывается только в таких условиях. Кроме того, важен прохладный воздух. Вечером перед сном нужно организовать для ребенка территорию покоя: за час до сна исключить экраны и шумные игры, прибегая только к убаюкивающим занятиям. «Сон ребенка — не перерыв в развитии, а его главная фаза. Вы не просто укладываете ребенка, вы управляете самым важным производством его жизни», — подчеркнул Олейников.