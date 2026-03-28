Режим сна, интерес и свобода выбора. Как сохранить контакт с детьми

Чтобы сохранить контакт с ребенком и выстроить здоровые отношения, родителю важно понимать, как устроен детский мозг. Сон, гаджеты и даже детское «нет» — это не поводы для борьбы, а точки роста, где нейрофизиология встречается с воспитанием. Об этом в программе «Родительский контроль» на Радио РБК рассказал отец и детский нейрохирург Борис Олейников.
Сон как работа мозга: почему режим сна так важен для детей.
В возрасте от трех до десяти лет у детей мозг — это мощный завод, работающий на полную мощность, рассказывает Олейников. Когда ребенок к вечеру превращается в «капризного нехочуху», речь идет о биологическом сигнале, который свидетельствует о низком уровне мозговой энергии.
«Незрелая префронтальная кора, отвечающая за волю и контроль, отключается первой. Остаются чистые эмоции и физическое истощение. А сон — это главный прораб развития. Именно в глубоких стадиях сна выделяется гормон роста, закрепляется память. Весь опыт дня сортируется, активируется система, выводящая токсичные продукты нейрообмена», — сказал он.
Исходя из этого, родитель должен быть не «надсмотрщиком», а «инженером сна», который создает условия для укладывания ребенка. В этом вопросе помочь может выработанный ритуал: умыться, переодеться, почитать книгу, сменить освещение. При этом важно придерживаться графика и не ломать режим даже в выходные. «Четкая последовательность действий создает предсказуемые нейронные пути и снижает тревогу и сопротивление», — отметил Олейников.
Главный союзник при подготовке ребенка ко сну — темнота, поскольку мелатонин вырабатывается только в таких условиях. Кроме того, важен прохладный воздух. Вечером перед сном нужно организовать для ребенка территорию покоя: за час до сна исключить экраны и шумные игры, прибегая только к убаюкивающим занятиям. «Сон ребенка — не перерыв в развитии, а его главная фаза. Вы не просто укладываете ребенка, вы управляете самым важным производством его жизни», — подчеркнул Олейников.
Не запрещать, а интересоваться: как договориться о гаджетах.
Первая реакция родителей на ситуацию, когда ребенка невозможно отвлечь от телефона, — запретить, отобрать и ограничить, но следует пойти по пути понимания. Нейрохирург объясняет, что телефон для детей — не просто игрушка, это основной канал для общения с одноклассниками и друзьями, мир развлечений и самореализации, а также личное пространство — «комната, дневник и клуб по интересам в одном устройстве».
«Так что же делать? Не запрещать, а учить осознанности. Вот простой лайфхак для старта: поменяйте “Отстань от телефона” на вопрос “Во что ты сейчас играешь? Что смотришь? Покажешь мне?” Проявите интерес. Пусть ребенок станет вашим гидом в этом цифровом мире», — советует Олейников.
Еще один способ — заключить с ребенком «цифровой договор», при котором родитель не просто устанавливает правила, а обсуждает их вместе с ребенком. Эксперт подчеркивает: родитель должен транслировать интерес вместо контроля и предлагать договор вместо запрета.
Развитие через упрямство: почему ребенок говорит «нет».
«Произнося “нет”, ребенок не просто капризничает, он впервые на биохимическом уровне ощущает себя отдельной личностью, которая может иметь собственное мнение и влиять на мир. Это не акт неповиновения, а акт самоидентификации», — пояснил Олейников.
Задача родителя — не сломить эту волю, что может привести к травме и неврозу, а направить ее в безопасное русло и дать ей легальный выход. Вместо ультиматума ребенку нужно предложить выбор в рамках дозволенного. Так детский мозг получает то, что ему нужно, — практику принятия решений, но в контролируемых условиях.
Другой способ — перевести конфликт в игру. Фраза «быстро иди чистить зубы» встречает сопротивление, а фраза «спорим, кто быстрее добежит до ванной, ты или я» активирует другие нейронные цепи, связанные с азартом и игрой, отмечает Олейников.
«Кризис негативизма — это не поломка в поведении, а признак того, что мозг вашего ребенка проходит плановый и совершенно необходимый апгрейд. Ваше спокойствие и мудрое руководство в этот период — лучший вклад в то, чтобы в будущем этот мозг мог принимать взвешенные и самостоятельные решения», — считает нейрохирург.
