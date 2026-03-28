Телохранитель жены Байдена случайно выстрелил себе в ногу

Сотрудник Секретной службы США, охраняющий бывшую первую леди Джилл Байден, случайно выстрелил себе в ногу, сообщил Associated Press представитель Секретной службы Энтони Гульельми.
Это произошло утром 27 марта в Международном аэропорту Филадельфии во время выполнения агентом служебных обязанностей.
Ранение не угрожает жизни охранника, другие люди не пострадали.
Сотрудника охраны доставили на скорой помощи в медицинский центр Penn Presbyterian, где его состояние оценили как стабильное. Полицейское управление Филадельфии сообщило, что место происшествия оцепили для проведения расследования, при этом работа аэропорта не нарушена.
Секретная служба заявила, что инцидент не представляет угрозы. Управление профессиональной ответственности ведомства проведет проверку фактов и обстоятельств случившегося.
