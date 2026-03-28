Власти Калининграда уточнили, на каких улицах разместили новых «лежачих полицейских»

«Рабочие уже оборудовали искусственные дорожные неровности и установили дорожные знаки с указанием рекомендуемой скорости на улицах Героя России Мариенко, Тихоокеанской, Алданской, Радистов, Лужской, Типографская, Клавы Назаровой и Майора Козенкова. До конца месяца они появятся на Эльблонгской, Дарвина, Гавриленко, Серафимовича, Заводской и улице Подполковника Емельянова. Это позволит снизить скорость движения транспорта и повысить безопасность пешеходов, в том числе детей и маломобильных групп населения», — уточнила сити-менеджер.