Власти Калининграда уточнили, на каких улицах разместили новых «лежачих полицейских»

Всего в этом году их установят 23.

В Калининграде проводятся работы по размещению «лежачих полицейских». Всего в этом году их будет установлено 23. Об этом сообщила в своем телеграм-канале глава горадминистрации Елена Дятлова.

«Рабочие уже оборудовали искусственные дорожные неровности и установили дорожные знаки с указанием рекомендуемой скорости на улицах Героя России Мариенко, Тихоокеанской, Алданской, Радистов, Лужской, Типографская, Клавы Назаровой и Майора Козенкова. До конца месяца они появятся на Эльблонгской, Дарвина, Гавриленко, Серафимовича, Заводской и улице Подполковника Емельянова. Это позволит снизить скорость движения транспорта и повысить безопасность пешеходов, в том числе детей и маломобильных групп населения», — уточнила сити-менеджер.