Место пропажи Усольцевых стало популярным для туристов

Через полгода после того, как в горах Кутурчинского Белогорья бесследно исчезла семья Усольцевых с пятилетней дочерью, поток путешественников в эти места не сократился. А уже в середине мая здесь планируют возобновить масштабные поиски.
Корреспондент krsk.aif.ru поговорил с хозяином одной из двух местных турбаз Станиславом и выяснил, как живут здесь сегодня, готовы ли туристы к суровому климату и почему местные отказываются обсуждать трагедию с приезжими.
Новый магнит для туристов.
Дорога до поселка Кутурчин в марте 2026 года — испытание не для слабонервных. Три часа пути от Красноярска — и вы оказываетесь у подножия Кутурчинского Белогорья. Именно здесь, в 208 км от краевого центра, в сентябре 2025 пропали Ирина, Сергей и их маленькая дочь Арина. Спасатели и полторы тысячи добровольцев обследовали 4,5 тыс. кв. км. Но снег, выпавший раньше обычного, поставил точку в поисках, не дав ответа на главный вопрос.
Однако мрачная тайна этих мест парадоксальным образом стала магнитом для туристов. Как выяснилось, в выходные многие домики на местных базах оказываются заняты. Люди едут сюда не только за видами, но и за возможностью прикоснуться к загадке, которую не смогли разгадать профессионалы.
Без лишнего шума.
Хозяин базы «Постоялый двор» в Кутурчине Станислав рассказал, что в прошлом году его база расширилась. По его словам, постоянных гостей здесь много. Это не те туристы, что приезжают одним днем, чтобы сделать фото на фоне скал. А люди, которые ценят тишину, возможность готовить самим (питания нет, так что продукты нужно привозить с собой) и прогулки по заснеженным склонам.
Интерес к местности, по словам хозяина, стабильный, но с ярко выраженной сезонностью. На обычные выходные здесь не бывает ажиотажа, зато праздники и длинные выходные разбирают подчистую.
«На майские уже есть бронь, большой дом забронирован, — уточняет Станислав. — Но основной наплыв, наверное, будет ближе к 9 мая. Хотя я слышал, что полиция планирует возобновлять поисковые работы с середины мая 2026. Если так, то никакого отдыха не будет, будем помогать, чем сможем».
Туристический бум на загадках поиска.
Один из самых неожиданных выводов из разговора с местными — это реакция туристов на трагедию. Вопреки ожиданиям, история пропавшей семьи не отпугнула путешественников, а наоборот, подогрела интерес. Остроносые скалы Белки, получившие у туристов имена Буратинка и Мальвинка, и живописная Минская петля — изгиб реки Мины — сегодня привлекают даже больше внимания, чем до сентября прошлого года.
Однако, как отмечает Станислав, об Усольцевых здесь говорят редко. По мнению старожилов, это не тема для праздного любопытства.
«Нет, какой смысл об этом разговаривать? Я не слышал, чтобы гости обсуждали. В начале, по осени 2025, было что-то, а так — нет», — спокойно отвечает он на вопрос о том, спрашивают ли приезжие о деталях исчезновения Усольцевых.
Местные не поддерживают идеи туристов найти то место, где пропали люди. И, видимо, правильно. Хозяин базы говорит, что атмосфера в этих местах располагает скорее к созерцанию, чем к детективному расследованию. Отдыхающие приезжают парами или небольшими группами, ведут себя спокойно.
«Устраивают гулянки? Естественно, нет. Если только в помещениях, в рамках разумного, как в домашних условиях», — поясняет Станислав.
Снег по пояс и медведи, которых не видно.
Главная проблема для туристов в Кутурчине сейчас — не медведи и даже не холод, а снег. В конце марта он здесь все еще глубок, а местами непроходим. Станислав, который наблюдает за погодой годами, предупреждает: легкого похода в это время ждать не стоит.
«Сейчас некомфортно, я бы так сказал. Был снежный наст, морозов нет. Получается: ты идешь, а нога проваливается. Если ходить у подножия — неглубоко, где-то по колено», — описывает он условия.
До популярных скал Буратинка и Мальвинка от базы, по прикидкам Станислава, километров семь. Расстояние это для подготовленного туриста не кажется большим, но в условиях глубокого снега и курумника (каменистых россыпей) оно превращается в полноценную спортивную дистанцию. И даже вызов.
Что касается диких животных, которые могли бы напугать путешественников, то здесь, по словам хозяина базы, все спокойно.
«Медведь очень редко показывается на глаза. В год, если из всех встреч собрать, наберется раза два, и то, туристы, я бы не сказал, что видят», — уверяет Станислав.
Он вспоминает лишь один случай во время прошлых поисков, когда группа все же заметила зверя. Тот выбежал со стороны скал и скрылся обратно. Но это было далековато от Кутурчин.
«Никто не пострадал, — уточняет Станислав. — Медведь, грубо говоря, уже ложился спать, снег был, просто выбежал и убежал».
Туристы, впрочем, подстраховываются — берут с собой отпугивающие средства, но, по словам старожилов, это скорее дань безопасности, чем необходимость.
Клещи, которые являются настоящим бичом тайги, здесь тоже пока не проблема. Сезон активности кровососов, по словам Станислава, начнется не раньше конца мая.
«Самый пик — когда тепло установится, а снег на Белках сойдет. Белок — это Кутурчинское Белогорье, скалы Буратинка и Мальвина. Они обычно оттаивают к концу мая. Тогда и клещ просыпается», — объясняет он.
Одна из самых обсуждаемых точек на карте.
Хозяин базы признается, что к маю готовится не столько к наплыву отдыхающих, сколько к помощи полиции и волонтерам. Поиски семьи Усольцевых, остановленные снегом, планируется возобновить.
Сейчас же, в конце марта, когда по ночам еще ожидаются морозы, а днем солнце топит снег, жизнь на базе течет своим чередом. Гости приезжают, чтобы уйти в горы, «натропить» лыжню по насту и вернуться к теплой печке. Пока загадка исчезновения семьи Усольцевых остается неразгаданной, интерес к этому месту продолжает расти, превращая тихую горную тайгу в одну из самых обсуждаемых точек на туристической карте.