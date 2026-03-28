В Тобольске в Тюменской области открылась выставка «Век пластика»

Выставка Московского музея дизайна «Век пластика» начала работать 13 марта в городе Тобольске Тюменской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в городской администрации.
Экспозиция знакомит зрителей с ролью, которую сыграл пластик в развитии культуры от начала прошлого столетия до наших дней. Через лучшие образцы мирового и российского дизайна выставка покажет, как пластик воплотился в предметах, изменивших облик времени и ставших символами своих эпох. Среди них — миниатюрный транзисторный радиоприемник «Микро», абонентский громкоговоритель «Сфера», печатная машинка Valentine, яркая советская неваляшка, а также работы современных российских дизайнеров.
«Пластик стал одним из символов XX века, а сегодня — поводом для глубокого разговора о культуре, экологии и будущем. Выставка “Век пластика” — это не просто ретроспектива, а актуальный диалог, в котором участвуют дизайнеры, исследователи и зрители. Мы признательны компании “СИБУР” за поддержку этой важной инициативы и веру в силу просветительских проектов!» — отметила куратор выставки и генеральный директор Московского музея дизайна Александра Санькова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.