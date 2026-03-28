Масштабный потоп на улице Албишоара в Кишиневе: Затоплены автомобили и проезжая часть — что случилось

Утром на столичной улице Албишоара, в районе Измаил, произошла авария на водопроводной трубе. Водоснабжение временно приостановлено. Воды нет на Ботанике и, как сообщают, е только на улице Албишоара, но и на некоторых других улицах Рышкановки.
На месте работают бригады Apă-Canal Chișinău, вода уже откачана, коммунальные службы очищают проезжую часть.
Общественный транспорт после краткой остановки возвращается к обычному маршруту.
В столичной мэрии сообщили о причине прорыва трубы, из-за чего временно была остановлена подача воды.
«Подача воды была прекращена после обнаружения прорыва. В настоящее время вода с улицы уже откачана, рабочие Apă-Canal Chișinău занимаются устранением повреждений, а коммунальные службы проводят уборку улицы», — заявили в мэрии.
Сейчас на месте продолжаются ремонтные работы. О сроках восстановления водоснабжения пока не сообщается.