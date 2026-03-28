В Кочёво отменили плату за муниципальное жильё для участников СВО и их семей

Данную категорию граждан освободили от оплаты аренды по договорам социального найма.

Источник: Комсомольская правда

В Кочёвском округе принято решение освободить участников специальной военной операции и членов их семей от платы за аренду муниципального жилья, об этом рассказало сообщество «На местах» в социальных сетях.

Депутаты окружной Думы утвердили льготу: граждане из установленной категории теперь не обязаны оплачивать аренду жилья по договорам социального найма. К данной категории относятся военнослужащие, принимающие участие в СВО, а также члены их семей.

Кроме того, в 2025 году у студенток и жён военнослужащих, которые стали мамами, появилась возможность оформить единовременную выплату через МФЦ. В этом месяце в центрах Прикамья также увеличился перечень мер поддержки для участников спецоперации и их родственников.