В Ингушетии изучат циклопические постройки возрастом 3,5 тыс. лет

МАГАС, 28 марта. /ТАСС/. Впервые в новейшей истории России начнутся официальные исследования циклопических построек возрастом 3,5 тыс. лет, расположенных на территории горной части Ингушетии. Об этом ТАСС рассказал гендиректор школы каменщиков-реставраторов Рамзан Султыгов.
«Для нас это возможность по-новому взглянуть на истоки горной цивилизации, на ранние этапы заселения и строительства в этих местах. Все работы будут вестись в тесном сотрудничестве с Археологическим центром им. Крупнова, а руководить работами на месте будет начальник Гиретинской и Пуйской экспедиции и наш штатный археолог Магомед Тангиев, команда сформирована из наших подготовленных выпускников школы. Для Ингушетии это, без преувеличения, одно из самых значимых событий последних десятилетий: мы не только сохраняем башни и склепы, но и впервые системно подходим к изучению столь древних циклопических построек», — сказал Султыгов.
По его словам, старт работ назначен на 8:00 30 марта на территории башенного комплекса Гирети, где будут изучены древние постройки, которым ориентировочно около 3,5 тыс. лет, сложенные из огромных каменных глыб без применения раствора. Последние масштабные исследования подобных объектов на территории региона проводились еще в советский период, под руководством археолога Макшарипа Мужухоева.
«Каждый сантиметр раскопа будет контролироваться так, чтобы не сорвался ни один камень, чтобы ни одно вмешательство не стало необратимым. Самое главное для нас — существенно пополнить массив научных данных о ранней истории ингушского народа, о структуре древних поселений, о технологиях строительства. Я убежден, что результаты раскопок войдут в научный оборот не только регионального, но и общероссийского уровня», — пояснил ТАСС директор археологического центра им. Крупнова, наставник проекта Муса Мальсагов.
Проект реализуется школой каменщиков-реставраторов «Наследие», основанной в 2023 году при поддержке главы региона Махмуда-Али Калиматова и президента фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева. Ожидается, что первые результаты раскопок циклопических построек в Гирети будут представлены научному сообществу и общественности уже по завершении полевого сезона.