В Челябинске состоится Всероссийский цифровой форум

Всероссийский цифровой форум «На ты с IT» пройдет 22−23 апреля в Челябинске в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в Министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.
Форум объединит представителей органов власти, промышленности, IT-компаний, экспертного сообщества, образовательных организаций и молодежи. Они обсудят актуальные вопросы развития искусственного интеллекта, цифровизации промышленности, городской среды и системы образования. Особое внимание в деловой программе будет уделено применению технологий ИИ, подготовке кадров для цифровой экономики, а также вопросам безопасности и этики при внедрении интеллектуальных систем в современных городах. Подробная программа и регистрация доступны на сайте мероприятия.
В ходе форума состоятся пленарная дискуссия «На ты с ИИ», выставка «Интеллект будущего», финал конкурса «Лучший учитель информатики» и Всероссийский конкурс инновационных IТ-проектов среди молодежи. Кроме того, будет организован молодежный трек, включающий мастер-классы по VR-/AR-технологиям, созданию ИИ-агентов и робототехнике и образовательные проекты «Урок цифры» от «Росатома» и «Цифровой ликбез» от «Лаборатории Касперского». Также пройдут IТ-ярмарка, встречи с работодателями, профориентационное тестирование и турнир по фиджитал-спорту.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.