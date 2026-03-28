В Челябинске состоится Всероссийский цифровой форум

В ходе форума состоятся пленарная дискуссия «На ты с ИИ», выставка «Интеллект будущего», финал конкурса «Лучший учитель информатики» и Всероссийский конкурс инновационных IТ-проектов среди молодежи. Кроме того, будет организован молодежный трек, включающий мастер-классы по VR-/AR-технологиям, созданию ИИ-агентов и робототехнике и образовательные проекты «Урок цифры» от «Росатома» и «Цифровой ликбез» от «Лаборатории Касперского». Также пройдут IТ-ярмарка, встречи с работодателями, профориентационное тестирование и турнир по фиджитал-спорту.