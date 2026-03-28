В Нижегородском районе введён режим повышенной готовности

В Нижегородском районе областного центра введён режим повышенной готовности. Такое решение связано с аварийной ситуацией в доме на территории санатория имени ВЦСПС в курортном посёлке Зелёный город, говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии. Напомним, 12 марта в многоквартирном доме № 10/2 произошло обрушение кровли, не выдержавшей нагрузки от скопившегося снега. Жильцы были экстренно эвакуированы, по факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело. Режим повышенной готовности действует в радиусе трёх метров от границы аварийного здания. Для людей, оставшихся без жилья, на базе детского лагеря «Чайка» организован пункт временного размещения и питания.