Музыкальная премьера в «Комедiи»: нижегородцы уже сегодня смогут увидеть спектакль «За двумя зайцами»

Премьера спектакля «За двумя зайцами» состоится на Большой сцене театра «Комедiя» в Нижнем Новгороде в субботу, 28 марта. Накануне корреспондент ИА «Время Н» побывал на пресс-показе эксцентрической музыкальной комедии по мотивам пьес И. Нечуй-Левицкого и М. Старицкого.
«Как важно в этом мире найти свое счастье, свою вторую половинку, любовь на всю жизнь. Но легко ли это сделать? Как понять, что это именно тот, кто тебе нужен? Особенно если ты эффектная и имеешь солидное приданое. А если ты встретила импозантного, темпераментного, с хорошими манерами мужчину, который уверяет, что влюблен в тебя “с пятницы после обеда”, то ты уже уверена, что нашла-таки своего “прынца”. Но первое впечатление часто бывает обманчиво… И этот самый “прынц” может оказаться охотником “за двумя зайцами”. Но поймает ли он их?» — говорится в аннотации к спектаклю.
Режиссер и хореограф новой постановки Анна Фекета определяет спектакль «За двумя зайцами» как блестящий музыкальный фарс.
«Это история про то, как мы ищем идеал и проходим мимо настоящего чувства. В нашем спектакле главная героиня — не просто избалованная дура, которая родителей ни в грош не ставит, какой мы ее помним по известному фильму. Для меня семейные ценности — главное, и театр их должен транслировать и утверждать. В моей версии другой подход и к героине, и к ее родителям, и к финалу всей истории», — рассказала она.
Каждая роль в этом спектакле — маленький бриллиант. Потому что в нем нет «проходных» персонажей. Даже эпизодическая роль бандита имеет драму и шанс на любовь.
«Я обожаю своих героев. Всех до одного. В моей версии появились новые персонажи, которых не было в хрестоматийном сюжете. И каждый из них — не функция, а полноценная вселенная со своей болью и своим финальным счастьем», — заметила режиссер.
Особого внимания заслуживает блестящая игра Максима Михалева в роли Свирида Петровича Голохвастова. Актеру удалось с точностью воплотить образ утонченного хитреца, пытавшегося угнаться за двумя зайцами, — в его исполнении персонаж получился одновременно обаятельным и расчетливым.
Не менее впечатляющей стала работа Полины Лободы, сыгравшей наивную девушку, искренне верящую в настоящее счастье. Ее героиня подкупает зрителя своей непосредственностью — она и смешна, и мила.
«Сегодня в кино или в социальных сетях нам постоянно рассказывают о том, как нужно любить: демонстративно и эффектно. Но мы забываем, что не стоит гнаться за призрачным счастьем. Настоящее чувство редко бывает громким. Оно глубокое и проявляется в простых вещах: внимании, заботе, умении защитить честь любимой женщины», — подчеркнула Фекета.
В постановке острый еврейский юмор гармонично сочетается с музыкой и танцами. Особое внимание уделено пластике персонажей: каждое движение здесь работает на раскрытие образа и усиливает общее впечатление от действия.
В спектакле двадцать музыкальных номеров, которые не тормозят действие, а выталкивают его на новый виток. Зрители услышат в исполнении актеров театра знакомые песни: «Чубчик кучерявый», «Я милого узнаю по походке», «Цыпленок жареный», «Все, что было» и другие.
Что касается художественного оформления: сценография получилась стильной, погружающей в среду, где разворачиваются события. А правильно выстроенный свет помогает передать нюансы происходящего на сцене.
Первые зрители очень тепло встретили новый спектакль — они много смеялись, бурно аплодировали и даже подпевали актерам.
«За смехом я спрятала нежность. Приходите отдохнуть. Узнать себя. И, может быть, впервые за долгое время захотеть обнять родных», — резюмировала Анна Фекета.
Ближайшие показы спектакля «За двумя зайцами» состоятся 29 марта, 7, 21 и 29 апреля.
Режиссером-постановщиком и хореографом выступила Анна Фекета, художником-постановщиком и художником по костюмам стал Александр Неделько, хореографом-репетитором — Михаил Захаров.
В ролях: Алина Гобярите, Никита Жолнерчик, Виолетта Жукова, Дмитрий Кальгин, Алексей Капралов, Мария Коваленко, Ольга Коновалова, Варвара Константинова, Полина Лобода, Максим Михалев, Николай Пономарев, Мария Оболенская, Андрей Перунцов, Дмитрий Поженский, Антон Седов, Екатерина Соколова, Руслан Строголев, Светлана Тюльпанова, Алена Щеблева.
Начало в 18:00. Длительность: 2 часа 10 минут с антрактом. Возрастное ограничение: 16+.
