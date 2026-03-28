Самолет из Екатеринбурга в Самару вернулся в аэропорт

В Екатеринбурге транспортная прокуратура начала проверку из-за возврата самолета в аэропорт.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге самолет авиакомпании Utair, вылетевший 28 марта 2026 года по рейсу UT-281 в Самару, вернулся в аэропорт Кольцово. Посадка произошла в 12:18. В связи с произошедшим была организована проверка.

— Свердловской транспортной прокуратурой взято на контроль предоставление пассажирам полагающихся услуг в связи с задержкой выполнения авиарейса. Сургутской — организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что решение о возвращении воздушного судна в аэропорт было принято экипажем по техническим причинам. Конкретных обстоятельств не уточняется. Согласно информации из онлайн-табло Кольцово, теперь вылет самолета ожидается в 14:00.