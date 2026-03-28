Трамп заявил о «пике ненависти» между Путиным и Зеленским

Глава США признал, что рассчитывал на более быстрое урегулирование конфликта.

Источник: Клопс.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским достигли крайней точки напряжения. Об этом пишет РИА Новости в субботу, 28 марта.

По словам американского лидера, уровень взаимной неприязни между президентами России и Украины сейчас максимальный. Он отметил, что рассчитывал на более простое урегулирование конфликта.

«Я урегулировал восемь войн, и эта должна была стать одной из самых легких, но ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским достигла пика», — сказал Трамп.

Он добавил, что подобная ситуация не приведёт к положительным последствиям.

Ранее Трамп также выражал недоумение по поводу нежелания украинской стороны идти на соглашение для завершения конфликта. В России, в свою очередь, заявляли о готовности к переговорам при условии учета достигнутых ранее договоренностей и устранения причин конфликта, связанных с вопросами безопасности.

Депутатам Верховной рады Украины, которые намерены сложить мандаты, пригрозили отправкой на фронт.

