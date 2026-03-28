В Новосибирске выделили 15 237 бюджетных мест в вузах

Новосибирская область готовится к масштабной приёмной кампании. В новом учебном году абитуриенты смогут претендовать на 15 237 бюджетных мест в вузах — это рекордный показатель. Основной акцент сделан на инженерно-технические и IT-специальности. Как сообщила начальник отдела Высшей школы министерства образования Новосибирской области Дина Кузьминкова на круглом столе «Абитуриент-2026» в пресс-центре «Сиб.фм», «из 15 237 бюджетных мест в вузах 67% (более 10 200) предназначены для технических направлений». В системе среднего профессионального образования также будет доступно 13 688 бюджетных мест.
Правила поступления в этом году претерпели серьёзные изменения. Подать документы теперь можно только тремя способами: через портал Госуслуг (сервис «Поступление в вузы»), по почте или лично. Подача через сайты вузов, как это было раньше, больше не предусмотрена. Изменились и требования к вступительным испытаниям. Для поступления на 26 инженерных специальностей экзамен по физике становится обязательным. Аналогичный принцип распространяется и на педагогические направления — будущие учителя должны сдавать тот предмет, который планируют преподавать.
На ряде популярных ранее направлений ожидается сокращение коммерческого приёма. Речь идёт о программах «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция». Точные цифры будут утверждены до 15 апреля.