В Новосибирске выделили 15 237 бюджетных мест в вузах

Правила поступления в этом году претерпели серьёзные изменения. Подать документы теперь можно только тремя способами: через портал Госуслуг (сервис «Поступление в вузы»), по почте или лично. Подача через сайты вузов, как это было раньше, больше не предусмотрена. Изменились и требования к вступительным испытаниям. Для поступления на 26 инженерных специальностей экзамен по физике становится обязательным. Аналогичный принцип распространяется и на педагогические направления — будущие учителя должны сдавать тот предмет, который планируют преподавать.