Профсоюз сказал белорусам, можно ли взять матпомощь на оздоровление, не уходя в отпуск

Профсоюз сказал, можно ли взять матпомощь на оздоровление без ухода в отпуск. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
В пятницу, 26 марта, в Минске состоялся Республиканский профсоюзный правовой прием. Один из вопросов, которые интересовали минчан, был связан с материальной помощью на оздоровление к отпуску. Привязана ли матпомощь к отпуску и можно ли ее взять, не уходя в отпуск.
«Материальная помощь на оздоровление (единовременная выплата) в Беларуси по общему правилу (статья 182 Трудового кодекса) привязана к трудовому отпуску и выплачивается при уходе хотя бы на его часть», — пояснили профсоюзы.
Специалисты заметили, что с 1 января 2024 матпомощь на оздоровление (по статье 182 ТК) может быть выплачена не только при уходе в отпуск, но также и в иной период календарного года, если подобное предусмотрено локальными правовыми актами или трудовым договором.
Профсоюзы заметили, что такая выплата выдается один раз год и она не привязана к датам конкретной части отпуска. То есть, хоть выплата и называется «к отпуску», законодательство дает возможность гибко использоваться данный инструмент в течение года по согласованию с работодателем.
