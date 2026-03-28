В лабораторию Нефтеюганской окружной больницы поступило оборудование

Два современных иммунохемилюминесцентных анализатора установили в иммунологической лаборатории окружной клинической больницы Нефтеюганска. Техника обновлена по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа.
Новое оборудование позволит проводить широкий спектр исследований, включая диагностику ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, сифилиса, гормональных показателей и онкомаркеров. Анализаторы соответствуют современным международным стандартам и способны выполнять до 800 тестов в час. Как отметила заведующая клинико-диагностической лабораторией Арина Заздравная, обновление технической базы позволяет значительно увеличить объемы исследований и сократить сроки получения результатов.
Благодаря новым анализаторам предварительные данные станут доступны врачу уже через 1,5 часа, а итоговые результаты передадут в поликлинику на следующий день. Всего с начала 2026 года в лаборатории проведено около 15 тыс. исследований на ВИЧ-инфекцию, более 26 тыс. — на гепатиты В и С, свыше 3 тыс. — на сифилис, а также более 10 тыс. анализов на гормоны и 2600 — на онкомаркер ПСА.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.