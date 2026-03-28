Повышение НДС привело к сокращению числа ресторанов в Уфе

С 1 января 2026 года налог на добавленную стоимость в России был повышен до 22%, и, как и предрекали эксперты, эта мера начала оказывать серьезное давление на малый бизнес, особенно на ресторанную сферу. Гастрономическая карта Уфы заметно поредела уже в первом квартале: вывески «аренда» и «закрыто» появляются на улицах города все чаще.
По материалам издания UFA1.RU, рестораторы либо прямо заявляют о невозможности работы в новых условиях, либо предпочитают не объявлять о своих проблемах. С начала года башкирскую столицу покинули бары и рестораны «Птицы», Maverick, Kitchen, Original Bar, «Красный дракон», Debaton, Panga Banga и Chicko. Также закрылись некоторые точки больших сетей, включая «Додо Пицца» и «Пить Хочу», а часть заведений предпочла переехать из центра в локации, где аренда дешевле.
Пока проблемы наблюдаются у небольших точек, но эксперт Владимир Скрипник уверен, что новые условия вскоре доберутся до других баров и ресторанов. По его словам, волна только начинает разгоняться, а причина кроется в совокупности факторов: повышение налогов, рост закупочных цен и затрат на обслуживание вынуждают рестораторов поднимать цены. Когда доход не достигает нужной отметки, заведение закрывается. Гости также переходят в режим экономии и не посещают заведения. По прогнозам обозревателя, количество точек общепита в городе неизбежно сократится, хотя на месте закрытых проектов постепенно начинают появляться новые.