Повышение НДС привело к сокращению числа ресторанов в Уфе

Пока проблемы наблюдаются у небольших точек, но эксперт Владимир Скрипник уверен, что новые условия вскоре доберутся до других баров и ресторанов. По его словам, волна только начинает разгоняться, а причина кроется в совокупности факторов: повышение налогов, рост закупочных цен и затрат на обслуживание вынуждают рестораторов поднимать цены. Когда доход не достигает нужной отметки, заведение закрывается. Гости также переходят в режим экономии и не посещают заведения. По прогнозам обозревателя, количество точек общепита в городе неизбежно сократится, хотя на месте закрытых проектов постепенно начинают появляться новые.