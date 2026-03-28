Говорят, медики теперь будут выезжать в волгоградскую глубинку?

В Волгоградской области стартовал новый сезон проекта #ДоброВСело. В его рамках врачи проводят приемы в отдаленных селах. Первые выезды мобильных бригад волонтеров-медиков уже состоялись в марте.
«Следующий выезд запланирован на 24 апреля», — сообщают в облздраве.
Медики посетят:
станцию Чапурники в Светлоярском районе;
врачебную амбулаторию поселка Красный Октябрь в Среднеахтубинском районе;
Прямобалкинский ФАП в Дубовском районе;
Пятиизбянский ФАП в Калачевском районе;
ОВОП поселка Карповка в Городищенском районе;
Гусевский ФАП в Ольховском районе.
Пациентов проконсультируют офтальмолог, кардиолог, эндокринолог и невролог. Также жители смогут пройти необходимые диагностические обследования.