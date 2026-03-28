Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Говорят, медики теперь будут выезжать в волгоградскую глубинку?

В апреле пациентов посетят офтальмолог, кардиолог, эндокринолог и невролог, жители пройду обследования.

В Волгоградской области стартовал новый сезон проекта #ДоброВСело. В его рамках врачи проводят приемы в отдаленных селах. Первые выезды мобильных бригад волонтеров-медиков уже состоялись в марте.

«Следующий выезд запланирован на 24 апреля», — сообщают в облздраве.

Медики посетят:

станцию Чапурники в Светлоярском районе;

врачебную амбулаторию поселка Красный Октябрь в Среднеахтубинском районе;

Прямобалкинский ФАП в Дубовском районе;

Пятиизбянский ФАП в Калачевском районе;

ОВОП поселка Карповка в Городищенском районе;

Гусевский ФАП в Ольховском районе.

Пациентов проконсультируют офтальмолог, кардиолог, эндокринолог и невролог. Также жители смогут пройти необходимые диагностические обследования.