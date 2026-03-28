Глава Генпрокуратуры Александр Гуцан прибыл с рабочей поездкой в Хабаровск

Генеральный прокурор Российской Федерации Александр Гуцан находится в Хабаровске в рамках плановой рабочей поездки. Программа визита началась с возложения цветов к мемориалам на площади Славы, как сообщает официальный телеграмм-канал телеканала «Хабаровск».Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В рамках служебных мероприятий Александр Гуцан официально представил сотрудникам управления по ДФО нового заместителя Генерального прокурора Виктора Мельника. Характеризуя назначенца, руководитель ведомства подчеркнул, что Мельник обладает двадцатипятилетним стажем работы в органах прокуратуры и глубокими профессиональными знаниями, необходимыми для решения сложных надзорных задач.
По словам Генерального прокурора, решительный характер и управленческий опыт Виктора Мельника, ранее возглавлявшего прокуратуру Санкт-Петербурга, станут ключевыми факторами в обеспечении законности на Дальнем Востоке. Глава ведомства продолжает работу в регионе, контролируя выполнение текущих поручений.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru