Глава Генпрокуратуры Александр Гуцан прибыл с рабочей поездкой в Хабаровск

Источник: Комсомольская правда

Генеральный прокурор Российской Федерации Александр Гуцан находится в Хабаровске в рамках плановой рабочей поездки. Программа визита началась с возложения цветов к мемориалам на площади Славы, как сообщает официальный телеграмм-канал телеканала «Хабаровск».Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В рамках служебных мероприятий Александр Гуцан официально представил сотрудникам управления по ДФО нового заместителя Генерального прокурора Виктора Мельника. Характеризуя назначенца, руководитель ведомства подчеркнул, что Мельник обладает двадцатипятилетним стажем работы в органах прокуратуры и глубокими профессиональными знаниями, необходимыми для решения сложных надзорных задач.

По словам Генерального прокурора, решительный характер и управленческий опыт Виктора Мельника, ранее возглавлявшего прокуратуру Санкт-Петербурга, станут ключевыми факторами в обеспечении законности на Дальнем Востоке. Глава ведомства продолжает работу в регионе, контролируя выполнение текущих поручений.

Узнать больше по теме
Биография Александра Гуцана
Российский политик и государственный деятель, бывший полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Александр Гуцан — новый генпрокурор РФ. Собрали детали из его биографии.
Читать дальше