В Красноярском крае после рейдов из страны выдворят 21 иностранца

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае после рейдовых мероприятий по противодействию незаконной миграции за пределы страны выдворили 21 иностранца. Как сообщили в региональном МВД, очередные проверки полицейские провели с другими ведомствами.

В итоге сотрудники выявили 117 административных правонарушений в сфере миграции. Еще 83 иностранцам сократили срок пребывания, а 105 — запретили въезд в Россию.

Кроме того, полицейские задержали 48-летнего мужчину, который использовал поддельные документы и числился в федеральном розыске. Сейчас он находится в Центре временного содержания иностранных граждан.

В МВД пообещали продолжить работу по этому направлению.