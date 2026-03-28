Набережночелнинский вуз будет сотрудничать с университетом Вьетнама

Такое партнерство открывает новые перспективы: академические обмены студентами и преподавателями, совместные научные исследования и публикации.

Хошиминский университет иностранных языков и информационных технологий во Вьетнаме и Набережночелнинский государственный педагогический университет (НГПУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в исполнительном комитете города Набережные Челны Республики Татарстан.

«У нас уже готова дорожная карта, и уже в августе ректор НГПУ Альфинур Азатовна совместно с деканом историко-филологического факультета Гульнур Маннуровной Полькиной отправятся во Вьетнам. Официальное приглашение мы уже получили, его озвучил во время церемонии подписания и господин Нгуен Ань Туан (президент Хошиминского университета иностранных языков и информационных технологий. — Прим. ред.). После этого будет возможна и академическая мобильность студентов», — отметил начальник отдела международных связей НГПУ Ленар Галиев.

Это не первое сотрудничество с вьетнамской стороной для НГПУ. При этом совместная работа с Хошиминским университетом открывает новые перспективы: академические обмены студентами и преподавателями, совместные научные исследования и публикации, летние школы русского и вьетнамского языков и стажировки для преподавателей.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.