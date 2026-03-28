Набережночелнинский вуз будет сотрудничать с университетом Вьетнама

«У нас уже готова дорожная карта, и уже в августе ректор НГПУ Альфинур Азатовна совместно с деканом историко-филологического факультета Гульнур Маннуровной Полькиной отправятся во Вьетнам. Официальное приглашение мы уже получили, его озвучил во время церемонии подписания и господин Нгуен Ань Туан (президент Хошиминского университета иностранных языков и информационных технологий. — Прим. ред.). После этого будет возможна и академическая мобильность студентов», — отметил начальник отдела международных связей НГПУ Ленар Галиев.