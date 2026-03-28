Нижегородцам объяснили, почему дороги после зимы моют шампунем

Нижегородцам рассказали, почему после зимы дороги необходимо мыть шампунем. Об этом сообщает главный редактор ИА «Стационар Пресс» Алексей Никонов.
Никонов отметил, что обычного полива водой дорогам недостаточно. За зиму на асфальте скапливаются остатки бензина, масел и мазута, которые нельзя отмыть обычной водой. Такая масляная пленка делает дорогу скользкой даже тогда, когда на улице сухо. Мытье с шампунем позволяет очистить дорогу и повысить сцепление колес с асфальтом.
На дорогах и тротуарах также скопились микрочастицы стертых шин и тяжелые металлы. А накопившиеся грязь и реагенты, которые проникают в дорожное полотно, могут разрушать его изнутри. Промывка с шампунем продлевает жизнь покрытию и очищает дороги от накопившейся пыли, чтобы она не поднималась в воздух.
