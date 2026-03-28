Офицер пресс-службы Приволжского округа Росгвардии стал победителем премии «Золотое перо России»

Его отметили в номинации «За храбрость при исполнении служебного долга».

Источник: Время

Офицер пресс-службы Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации, капитан Юрий Головин стал победителем премии «Золотое перо России» (12+) в номинации «За храбрость при исполнении служебного долга», об этом сообщает пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии России.

Памятный знак и диплом победителя офицеру вручил Герой России Евгений Поддубный.

Учредители премии отметили, что росгвардеец подготовил более ста материалов о специальной военной операции, включая репортажи в условиях угрозы для жизни, легшие в основу телесюжетов федеральных и региональных каналов. Произведения офицера, рассказывающие о ратном труде подразделений Росгвардии, опубликованы в шести литературных сборниках. Кроме того, в апреле выйдет в печать его книга «Сталкеры военной операции» (12+).

Также организаторы отметили заслуги офицера в развитии отечественных средств массовой информации и за многолетнюю плодотворную деятельность.

30-я юбилейная церемония награждения лауреатов премии «Золотое перо России», учрежденная в 1996 году Союзом журналистов России, состоялась в Центральном Доме Российской Армии в Москве.

Цель премии заключается в выявлении, поддержке и поощрении талантливых людей в области журналистского и литературного творчества, поддерживающих русскую литературу и язык. В этом году премия вручалась в семи номинациях.

Напомним, гендиректор телеканалов «Волга», «ННТВ», «Волга 24» Елена Лебедева стала победителем премии «Золотое перо». Она награждена в номинации «Медиаменеджер года».