В Челябинске привиться от клещевого энцефалита стало сложнее

«И всё-таки выходя в очаг, — а им может быть и двор возле многоквартирного дома, и ваш собственный сад, — будьте готовы к встрече с клещом, — предупредила Раиса Косарева. — Надевайте одежду так, чтобы она плотно прилегала к телу и не позволяла клещу заползти под неё. Используйте репелленты, акарицидные (противоклещевые) средства, которые отпугивают или убивают клещей, это “Претикс”, “Москитол”, “Гардекс”, “Торнадо Антиклещ”, “Пикник”, “Медифокс”, “Рефтамид” и т. д. Их следует наносить на одежду. Регулярно осматривайтесь, проверяйте детей и домашних питомцев. Животные часто приносят клещей в дом. Если произошёл укус, обязательно обратитесь за медицинской помощью, даже если вы самостоятельно сняли клеща. Помните, что снимая клеща, нужно защищать руки (например, перчатками), потому что при раздавливании клеща, вы также можете заразиться. Чем дольше на вас находится присосавшийся клещ, тем больше он вас заражает, поэтому снимать его нужно как можно раньше. Снятого клеща можно сдать на исследование в лабораторию. Независимо от результатов исследования клеща, за пострадавшим устанавливается медицинское наблюдение. Врач принимает решение о необходимости введения иммуноглобулина. Это зависит от того, привит человек от энцефалита или нет. Непривитым детям иммуноглобулин вводят в обязательном порядке, даже если возбудитель не был обнаружен в клеще, таковы санитарные требования».