В Челябинске привиться от клещевого энцефалита стало сложнее

«С 1 сентября 2025 года действует приказ Минздрава России, который регулирует оборот иммунобиологических препаратов, включая вакцину от клещевого энцефалита. Именно поэтому теперь применение таких вакцин возможно только в условиях медицинских учреждений, в аптеках её купить невозможно, — объяснила главный специалист-инфекционист Министерства здравоохранения Челябинской области, руководитель Областного инфекционного центра ГАУЗ “ОКБ № 3” Елена Лебедева на пресс-конференции в “АиФ-Челябинск”. — Сейчас от клещевого энцефалита прививают в 32 медицинских организациях области, включая городские больницы и поликлиники Челябинска (ГКБ № 1, ГКБ № 9, ГКБ № 8, ОКБ № 2, ОКБ № 3, ГКБ № 6, ГКБ № 2, ГКБ № 11, ГКП № 5, ДГКП № 8 им. Александра Невского, ДГКП № 4), а также областные больницы в Миассе, Сатке, Троицке, Пласте, Кунашаке и др.».
В Челябинской области детей с четырёх лет от клещевого энцефалита прививают бесплатно за счёт средств областного бюджета. Для взрослых же вакцинация платная.
«Для получения услуги и уточнения цены необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства», — добавила Елена Лебедева.
Чтобы узнать стоимость прививки, корреспондент chel.aif.ru позвонил в справочную городской клинической поликлиники № 8 Челябинска. Там ответили, что для прикреплённых вакцинация стоит 730 рублей, для неприкреплённых — 1300 рублей. Однако тут же добавили, что вакцины нет, «ожидается в апреле».
Уже вовсю кусают
Тем временем, на Южном Урале начали кусать клещи. Первый укушенный зарегистрирован 17 марта 2026 года. К 27 марта в регионе насчитывалось уже восемь укушенных, и половина из них — дети.
«Ежегодно от укусов клещей страдают от 16 до 20 тысяч южноуральцев, — сообщила начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора Челябинской области Раиса Косарева. — В прошлом году в области было зарегистрировано 17,5 тысяч пострадавших, и это на 28% больше, чем в позапрошлом. Каждый пятый укус клеща происходит в жилой зоне».
Роспотребнадзор рекомендовал главам муниципалитетов заняться уборкой территорий и акарицидными обработками. Особое внимание должны уделить местам массового отдыха населения — паркам, скверам, пляжам и территориям летних оздоровительных учреждений.
«Противоклещевая обработка в Челябинске проходит в два этапа — в апреле-мае и в августе-сентябре, — заявил начальник Управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Челябинска Валентин Гриднев. — Обработка проводится собственниками земельных участков. Так, за обработку парков отвечает управление культуры, это более 150 га. За территории школ, детских садов, лагерей — Комитет по делам образования, у них самая большая площадь — 374 га. Уборкой и обработкой кладбищ занимается МКУ “Служба городских кладбищ”, у них работы запланированы с 6 по 13 апреля, так что к Радонице успеют обработать все 371 га. Управление экологии обрабатывает городские леса и территории, это ещё порядка 108 га. Владельцы садовых товариществ, частных жилых домов и земельных участков обрабатывают свои территории самостоятельно. Те территории в Челябинске, которые не закреплены за юридическими или физическими лицами, обрабатываем мы, это около 60 га. Накануне обработки обязательно изучаем прогноз погоды, чтобы осадки не смыли препарат, и его эффективность была на должном уровне. Через два-три дня после проведения работ проверяем территорию на наличие клещей. Сразу скажу, что 100%-ое уничтожение всех клещей невозможно, мы можем только значительно снизить их численность. Согласно ГОСТу, на обработанной территории возможно наличие клещей, до двух штук на каждый километр маршрута. Поэтому мерами индивидуальной защиты пренебрегать всё же не стоит».
С каждым годом площадь территорий, которые подвергаются противоклещевой обработке, растёт. В 2025 году в области обработали более 10,5 тысяч га, а годом ранее — семь тысяч.
«И всё-таки выходя в очаг, — а им может быть и двор возле многоквартирного дома, и ваш собственный сад, — будьте готовы к встрече с клещом, — предупредила Раиса Косарева. — Надевайте одежду так, чтобы она плотно прилегала к телу и не позволяла клещу заползти под неё. Используйте репелленты, акарицидные (противоклещевые) средства, которые отпугивают или убивают клещей, это “Претикс”, “Москитол”, “Гардекс”, “Торнадо Антиклещ”, “Пикник”, “Медифокс”, “Рефтамид”
По данным мониторинговых исследований, инфицированность клещей вирусом клещевого энцефалита менее 1%. Гораздо выше доля клещей, заражённых боррелиями. Уровень заболеваемости клещевым энцефалитом на Южном Урале в 2025 и 2024 году был одинаков — 2,7 случаев на 100 000 населения. При этом заболеваемость клещевым боррелиозом выросла на 7% и достигла 2,4 случая на 100 000 населения.