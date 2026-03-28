Больше половины екатеринбуржцев не хотят дружить с руководством

Аналитики сети сервисных офисов SOK выяснили*, что 58% жителей Екатеринбурга не хотят дружить с руководством, даже если это приведет к повышению зарплаты. Столько же опрошенных признает, что такие отношения способны положительно сказаться на карьерном росте, а более трети (42%) готовы пойти на этот шаг ради увеличения дохода. Так, респонденты рассчитывают на прибавку более 30% (27%) или 10−20% и до 5% (по 23%) к зарплате.