Больше половины екатеринбуржцев не хотят дружить с руководством

Аналитики сети сервисных офисов SOK выяснили*, что 58% жителей Екатеринбурга не хотят дружить с руководством, даже если это приведет к повышению зарплаты. Столько же опрошенных признает, что такие отношения способны положительно сказаться на карьерном росте, а более трети (42%) готовы пойти на этот шаг ради увеличения дохода. Так, респонденты рассчитывают на прибавку более 30% (27%) или 10−20% и до 5% (по 23%) к зарплате.
Взаимоотношения и общая атмосфера действительно играют важную роль на работе не только в отношениях с руководителем. Так, 40% опрошенных считают, что дружелюбная обстановка повышает комфорт и эффективность трудовой деятельности. Из основных преимуществ респонденты выделяют взаимовыручку (32%)**, возможность попросить помощь у коллег без формальностей и обмен знаниями и опытом (по 26%), легкую и продуктивную среду (23%), более простую систему согласования задач и отгулов (19%) и быстрое решение рабочих споров и недопониманий (13%).
Однако 26% опрошенных полагают, что лучше сохранять профессиональное общение без дружбы, а 21% негативно относятся к близким отношениям на работе. Больше половины респондентов (55%) думает, что так нарушаются границы и становится сложнее отделять личное от профессионального, а 27% убеждены, что снижается концентрация и организованность. Более того, дружеская коммуникация с коллегами может мешать трудовой деятельности или создавать дискомфорт: тяжело выдерживать профессиональную дистанцию в необходимый момент — 34%**, иногда трудно отказаться от просьбы — 28%, страдает дисциплина — 26%, появляется фаворитизм — 23%, размываются границы — 19%.
Больше всего жителей Екатеринбурга на рабочем месте раздражает отсутствие поддержки от коллег — 26%**, а каждый пятый опрошенный отметил перегруженность совещаниями и звонками. Также недовольство вызывает необходимость «читать мысли» коллег и нехватка обратной связи от руководителей (по 19%), при этом 17% устают от фразы «мы одна семья» и нечетко поставленных задач, а 9% — от постоянного давления в рабочих чатах или от руководства.
«Современная комфортная рабочая среда находится между стремлением к открытости и необходимостью сохранять профессиональные границы. С одной стороны, людям важны благополучие, поддержка и возможность свободно взаимодействовать с коллегами, но и излишняя близость может размывать роли и усложнять процессы. Задача бизнеса сегодня — не навязывать формат “дружбы”, а выстраивать зрелую корпоративную культуру, где есть уважение, прозрачная коммуникация и понятные правила взаимодействия. Именно такой баланс позволяет сотрудникам чувствовать себя уверенно, работать эффективно и при этом сохранять спокойствие» — прокомментировала Инна Филиппова, операционный директор сети сервисных офисов SOK.
Примечательно, что каждый пятый житель Екатеринбурга испытывает тревогу при общении с коллегами несколько раз в месяц. При этом напряжение ощущают пару раз в месяц — 17%, столько же практически каждый день. Лишь 30% не переживает почти никогда.
*Исследование проведено методом онлайн-анкетирования среди 1266 офисных работников (линейных сотрудников и руководителей) из 16 крупных городов России с населением свыше 1 млн чел.
** Вопрос предполагал множественный выбор.